Star Trek: Strange New Worlds-Staffel 4: Wie viele Folgen?
In der vierten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ begibt sich die Besatzung der U.S.S. Enterprise unter dem Kommando von Captain Christopher Pike (Anson Mount) auf eine Reihe emotionaler und packender Missionen. Dabei treffen sie auf neue Charaktere, feiern ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und konfrontieren furchteinflößende Aliens – immer mit dem Ziel, eine hoffnungsvolle Zukunft zu gestalten. Wann wir das mitverfolgen können, wollen wir euch hier verraten: Das ist der Episodenfahrplan.
Wie viele Folgen hat „Star Trek: Strange New Worlds“-Staffel 4?
Die SciFi-Serie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die vierte Staffel „Star Trek: Strange New Worlds“ startet am 23. Juli exklusiv auf Paramount+. Neue Episoden der zehnteiligen Staffel folgen wöchentlich donnerstags bis zum Staffelfinale am 24. September. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 23. Juli 2026: Episode 1
- 30. Juli 2026: Episode 2
- 6. August 2026: Episode 3
- 13. August 2026: Episode 4
- 20. August 2026: Episode 5
- 27. August 2026: Episode 6
- 03. September 2026: Episode 7
- 10. September 2026: Episode 8
- 17. September 2026: Episode 9
- 24. September 2026: Episode 10 (Finale)