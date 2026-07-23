Star Trek: Strange New Worlds-Staffel 4: Wie viele Folgen?

In der vierten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ begibt sich die Besatzung der U.S.S. Enterprise unter dem Kommando von Captain Christopher Pike (Anson Mount) auf eine Reihe emotionaler und packender Missionen. Dabei treffen sie auf neue Charaktere, feiern ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und konfrontieren furchteinflößende Aliens – immer mit dem Ziel, eine hoffnungsvolle Zukunft zu gestalten. Wann wir das mitverfolgen können, wollen wir euch hier verraten: Das ist der Episodenfahrplan.