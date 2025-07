Wie "The Hollywood Reporter" berichtet , wird damit zum ersten Mal ein Lichtschwert aus der originalen "Star Wars"-Trilogie versteigert. Das macht die Auktion zu einem historischen Ereignis für Sammler und Fans weltweit. Brandon Alinger, COO von Propstore, schwärmt von dem außergewöhnlichen Stück: "Es ist ein Objekt von Grals-Niveau, würdig für die erlesensten Sammlungen der Welt."

Die wohl begehrteste Requisite der "Star Wars" -Geschichte steht vor der Versteigerung: Das Original-Lichtschwert von Darth Vader aus den Kultfilmen "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) kommt im September 2025 in Los Angeles unter den Hammer. Das Auktionshaus Propstore schätzt den Wert des legendären Requisits auf ein bis drei Millionen Dollar (umgerechnet etwa bis zu 2,6 Millionen Euro).

Eine Waffe mit Geschichte

Das Lichtschwert wurde sowohl von David Prowse (1935-2020), der Darth Vader verkörperte, als auch von Stuntdouble Bob Anderson in den Kampfszenen geführt. Diese Authentizität macht das Requisit so wertvoll - es war tatsächlich in den Händen der Darsteller und vor den Kameras der Kultfilme zu sehen.

Die Versteigerung fällt auf das 45-jährige Jubiläum von "Das Imperium schlägt zurück" - dem Teil der Saga, der für viele als bester der gesamten "Star Wars"-Reihe gilt. Echte Lichtschwert-Requisiten aus der ursprünglichen Trilogie sind extrem selten, was den Wert dieses besonderen Stücks zusätzlich steigert.