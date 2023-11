Fazit: "The Fans Strike Back" verspricht Abwechslung und Sehenswertes für echte Star Wars-Fans jeden Alters. In gut einer Stunde hat man alle Elemente der (barrierefreien!) Schau durch – und bekommt nicht zuletzt einen Einblick in die tiefe Verbundenheit, die Menschen weltweit mit der galaktischen Welt von George Lucas verspüren.