"Star Wars"-Regisseur Abrams arbeitet an "Constantine"-Reboot

"Constantine“ tauchte erstmals in den Comics "The Saga of Swamp Thing” auf und bekam wenig später eine eigene Reihe namens "Hellblazer“. Obwohl der Comic-Held bereits für Kino und TV adaptiert wurde, abreiten nun J.J. Abrams und HBO Max an einem Reboot des Trechcoat-tragenden Magiers.

Guy Bolton ist für den Piloten der geplanten Serie verantwortlich und stellt im März einen Writers Room zusammen, in dem er eine Gruppe von AutorInnen versammeln will, um die Drehbücher zu verfassen. Laut "Deadline" soll das Reboot einen "nicht Weißen Hauptdarsteller haben und sich von der NBC-Serie unterscheiden“.

Außerdem soll die Hauptfigur diesmal ein "junger Londoner“ sein. Also scheint damit Keanu Reeves' Rückkehr zu seiner alten Rolle ausgeschlossen zu sein.