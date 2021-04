"Star Wars": Ewan McGregor spricht über "Obi-Wan Kenobi"-Serie

Disney+

Einen Grund für den Misserfolg sah der Schauspieler auch in der Verliebtheit von Regisseur George Lucas in technische Details. "George liebt Technik und wollte immer mehr davon. Er wollte stets kontrollieren, was im Hintergrund zu sehen war", sagte der Darsteller, der vor allem die Arbeit mit Greenscreens kritisierte. "Nach drei, vier Monaten wird es sehr anstrengend, vor allem wenn die Szenen – ich will hier nicht unhöflich werden – nicht gerade auf Shakespeare-Niveau sind. Auch wenn es keine Sets gab, hatten die Dialoge auch nichts, an dem man sich festhalten konnte. Es war ziemlich anstrengend."

In der neuen "Obi-Wan Kenobi"-Serie gibt es jedoch kaum Greenscreens, sondern es wird anscheinend das Beste getan, um den DarstellerInnen die Arbeit zu erleichtern. "Es werden virtuelle Hintergründe auf riesige LED-Bildschirme projiziert. Wenn man in einer Wüste spielen soll, dann steht man auch mitten in der Wüste. Wenn man im Schnee sein soll, dann ist man von Schnee umgeben. Es fühlt sich viel realer an", so McGregor.

Die "Obi-Wan Kenobi"-Serie wird im kommenden Jahr auf Disney+ veröffentlicht, wann genau der Starttermin sein wird, ist noch unklar.