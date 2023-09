Seitdem Disney 2012 die Rechte an “Star Wars” gekauft hat, geht es rund in der Galaxie. Nach der originalen Trilogie und den Prequels in den Nullerjahren erschienen fünf Kinofilme und fünf Live-Action-Serien, in denen das “Star Wars”-Universum aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet wurde.

Schon seit mehreren Jahren ist auch eine Serie über den Rebellenanführer Lando im Gespräch. Im Original wurde er von Billy Dee Williams gespielt, wobei er in “Solo: A Star Wars Story” von Donald Glover verkörpert wurde.

Doch wie realistisch ist eine “Lando”-Serie?