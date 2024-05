Am 5. Juni startet die mit Spannung erwartete nächste "Star Wars"-Serie "The Acolyte" in Österreich und Deutschland auf Disney+. Am 28. Mai fand die London-Premiere der Streaming-Serie statt. Am Odeon Luxe Leicester Square versammelte sich der Cast des "Star Wars"-Neuzugangs. Amandla Stenberg (25), die in der Serie die "mysteriöse junge Frau" Mae verkörpert, erschien in einem Cut-out-Kleid im Erdton und versprühte mit ihrem langen geflochtenen Zopf Prinzessin-Leia-Vibes. Doch nicht nur die Schauspielerin fiel durch ihren auffälligen Look auf dem roten Teppich auf.

Kelnacca (Joonas Suotamo, 37 ) posierte neben seinen Co-Stars und überragte diese deutlich. In der Serie ist er ein Wookiee-Jedi-Meister, der sich laut Beschreibung "in den Dschungel von Khofar zurückgezogen hat. Er ist ein Einzelgänger und führt ein abgeschiedenes Leben".