Bei der heurigen "Starnacht am Wörthersee" – am Samstag, dem 5. Juli 2025, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – steht wieder Lebensfreude pur auf dem Programm. Denn das hochkarätige Line-up des Eurovisions-Events sorgt auch heuer für Partystimmung in der Klagenfurter Ostbucht-Arena. Moderiert wird die Show wieder von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.