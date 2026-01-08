"Steal"-Trailer: Sophie Turner in Heist-Serie auf Prime Video

Seit dem Ende von "Game of Thrones" gönnt sich Sophie Turner keine Ruhepause, sondern ist in zahlreichen Film- und Serienrollen zu sehen. Ihren neuesten Auftritt erlebt sie als harmlose Büroangestellte, die in ein perfides Verbrechen hineingezogen wird. Die britische Heist-Serie "Steal" startet bald auf Prime Video . Hier ist zur Einstimmung ein Trailer .

Worum geht es in "Steal"?

Zara (Sophie Turner) ist eine ganz gewöhnliche Büroangestellte, die sich von jetzt auf gleich inmitten eines Raubüberfalls wiederfindet. Der sonst so geregelte Arbeitstag bei der Pensionsfonds-Investmentgesellschaft Lochmill Capital wird völlig auf den Kopf gestellt, als eine Bande gewalttätiger Diebe das Büro stürmt und Zara und ihren besten Freund Luke (Archie Madekwe) zwingt, ihre Forderungen zu erfüllen. Aber wer würde Milliarden Pfund an Renten von ganz normalen Menschen stehlen und vor allem, warum? DCI Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) ist entschlossen, dies herauszufinden. Aber als rückfälliger Spielsüchtiger muss Rhys seine eigenen Geldprobleme in Schach halten, während er sich mit den geheimen Absichten und konkurrierenden Interessen im Zentrum dieses weitreichenden Verbrechens auseinandersetzt.