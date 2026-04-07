Ja, sind‘s denn scho‘ 10!? Nach neun erfolgreichen Krimikomödien lässt auch das Filmjubiläum dem wohl beliebtesten Dorf-Polizisten der Nation, Franz Eberhofer, keine Verschnaufpause: In "Steckerlfischfiasko" sorgt ein Mordfall in Niederkaltenkirchen für große Schlagzeilen und schickt das Ermittler-Dreamteam Eberhofer und Birkenberger auf gänzlich unbekanntes Terrain: zwischen Neubau, Volksfest und Golfplatz. Was auf die zwei ungleichen Spürnasen zukommt, zeigt der erste Trailer :

Darum geht es in "Steckerlfischfiasko"

Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt – und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche „Steckerlfischkönig“ plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. „Romeo und Julia“ in Niederbayern!