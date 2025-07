Die Entertainer wollen endlich den Jackpot von 250.000 Euro verteidigen - bisher ist ihnen das nicht gelungen. In der ersten Show am 21. Dezember 2024 konnte sich der Berliner Arzt Marc durchsetzen und die Siegerprämie von 250.000 gewinnen. Auch in der zweiten Folge am 15. März 2025 hatte das Promi-Duo das Nachsehen: Der Physiker Konstantin schnappte sich ebenfalls das Preisgeld.

Stefan Raab (58) und Michael Bully Herbig (57) kehren im August 2025 mit ihrer Spielshow "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" zurück. Die dritte Ausgabe zeigt RTL am 23. August live ab 20:15 Uhr, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab.

Alles steht im Zeichen des Wilden Westens

Passend zu Michael Bully Herbigs neuem Film "Das Kanu des Manitu" - der Fortsetzung seines Kinohits "Der Schuh des Manitu", der am 14. August startet - steht die Show dieses Mal ganz im Zeichen des Wilden Westens.

Am Spielprinzip ändert sich jedoch nichts: In zwölf Runden treten Raab und Herbig in "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" gegen einen Kandidaten an, der sich zuvor gegen mehrere Herausforderer durchsetzen musste. Die Duelle reichen von Outdoor-Games über Quizrunden bis hin zu Geschicklichkeitsspielen. Gelingt es dem Kandidaten, das prominente Duo zu schlagen, gewinnt er 250.000 Euro. Gehen Raab und Herbig als Sieger hervor, bleibt das Geld im Jackpot. In der nächsten Ausgabe wird dann um 500.000 Euro gespielt.

Durch den Abend führt erneut Moderator und Entertainer Elton (54), die Spielrunden werden wie gewohnt von Frank "Buschi" Buschmann (60) kommentiert.