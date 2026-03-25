Das gab es seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr: Die Entertainer-Legenden Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig kehren als Sport-Kommentatoren gemeinsam ans Mikrofon zurück. Am 27. März ab 20:30 Uhr liefern die beiden beim Testspiel Schweiz gegen Deutschland einen Live-Kommentar der besonderen Art.

Fußball mit einer ordentlichen Portion Entertainment im Gratis-Livestream

Bereits am 9. November 2002 kommentierten Stefan Raab und Michael Bully Herbig gemeinsam den Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.

Abseits des klassischen Sportjournalismus versprechen die beiden wieder eine ungefilterte und humorvolle Perspektive auf das DFB-Team. Das Beste daran: Das Event wird als kostenloser Livestream auf RTL+ und dem YouTube-Kanal von "RTL Sport" übertragen. Ein echtes Muss für Fans, die Fußball mit einer ordentlichen Portion Entertainment erleben wollen!