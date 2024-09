Stefan Raab nach "Schönheits-OP": Neues Video vorm Boxkampf

Zwei Tage bevor der angekündigte TV-Boxkampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) steigen wird, zeigt sich Stefan Raab (57) in einem neuen Social-Media-Video nach einer vermeintlichen "Schönheitsoperation". Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal veröffentlichte der Moderator am 12. September einen neuen Clip, der die bisher erzählte Geschichte zu seinem TV-Comeback fortsetzt. Im aktuellen Video ist zu sehen, wie Raab in der Schönheitsklinik von "Dr. Lamborghini" alias Michael "Bully" Herbig (56) im Operationssaal für den Eingriff vorbereitet wird. "Nicht ganz einfach, aber machbar", kündigt Herbig in seiner Rolle als Chirurg mit künstlich weißen Zähnen an. Es folgen Szenen, in denen mit verschiedensten Werkzeugen "alles" gestrafft und neu gemacht wird: darunter Haare, Nase, Zähne. Am Ende grinst Herbig in die Kamera und verkündet: "Ist doch ganz hübsch geworden." Dann scheint er ein Selfie mit dem offenbar rundum erneuerten Raab zu machen: "Das poste ich gleich auf Instagram." Influencerin Pamela Reif (28), die in der Social-Media-Kampagne als Raabs Fitnesscoach auftritt und ihn in die Klinik gebracht hat, ist ebenfalls ganz begeistert: "Das sieht so schön aus."

Ist das der echte Stefan Raab? Dann folgt auch endlich für Raab selbst der Blick in den Spiegel und im Video wird seine Verwandlung offenbart. Mit vollem blondem Haar, gestrafftem und glatt rasiertem Gesicht und strahlend weißen Zähnen sagt er noch etwas benommen in die Kamera: "Danke, Herr Doktor Lamborghini. Das ist so schön." Zuvor war er in den Videos auf Social Media stets in einem Fatsuit und mit Bart aufgetreten und hatte damit Anlass zu Spekulationen zu seinem wahren Fitness-Zustand gegeben. In den Kommentaren zum neusten Clip stellte Pamela Reif nun die Frage in den Raum: "Soooo wunderschööööön, aber haben wir jetzt den echten Stefan Raab gesehen?" Das wird Raab wohl erst am Samstag um 20:15 Uhr offenbaren. Anfang April hatte der einstige "TV total"-Gastgeber sein Comeback verkündet - und sich seitdem mit einigen mehr oder minder rätselhaften Clips gemeldet. Nach seinem Rückzug im Dezember 2015 hatte sich das einstige ProSieben-Aushängeschild konsequent nicht wieder vor einer TV-Kamera gezeigt und 2018 lediglich drei Live-Shows in der Kölner Lanxess Arena gegeben.

Das ist Samstagabend geplant RTL kündigt für den 14. September ein "Boxkampf-Spektakel der Superlative" an. "Der Clark Final Fight" soll ab 20:15 Uhr live im TV sowie auf RTL+ übertragen werden. "Nationale Topstars zum Einzug, atemberaubende Show-Einlagen, viel Glamour und Prominenz am Boxring inklusive", verkündete der Kölner Privatsender in seiner Pressemitteilung. Moderiert wird das Ereignis im ausverkauften Düsseldorfer PSD Bank Dome von dem einstigen Raab-Praktikanten Elton, Kommentator ist Frank "Buschi" Buschmann (59), Laura Wontorra (35) berichtet vom Boxring. Im Anschluss an den Boxkampf ist ein "Exclusiv Spezial: Der Talk danach" geplant, in dem Frauke Ludowig (60) live aus der Halle berichten wird.