Vergesst den gläsernen Schuh und die perfekte Traumprinzessin: In diesem Film, der von Amy Poehler produziert wurde, stehen die Geschichten aus dem Märchen Kopf! Mit „ Steps“ schickt Netflix ausgerechnet Aschenputtels Stiefschwestern ins Rampenlicht. Hier ist der Teaser-Trailer dazu

Darum geht es in „Steps“

Ihr glaubt, ihr kennt die „bösen“ Stiefschwestern von Aschenputtel? Falsch gedacht! Lilith (Ali Wong) hat es satt, ewig in Aschenputtels Schatten zu stehen, also stiehlt sie der guten Fee (Bette Midler) den Zauberstab und kapert gemeinsam mit ihrer Schwester Margot (Stephanie Hsu) den königlichen Ball. Damit bringt sie das Märchen, wie wir es kennen, gehörig aus dem Takt: Priscilla (Nikki Glaser), eine intrigante Schurkin, nutzt das Chaos, reißt den Thron an sich und stürzt das Königreich in ihre Schreckensherrschaft. Jetzt muss sich Lilith ausgerechnet gemeinsam mit Aschenputtel (Amanda Seyfried) Biker-Trollen stellen, bösen Handlangern entkommen und den Schreienden Wald bezwingen. Eine epische Reise, bei der es um die Rettung des Königreichs geht, vor allem aber um ihre Beziehung zueinander.