Wie das US-Branchenportal "Deadline" jetzt berichtet , werden die Schauspielstars in die Rollen von Elizabeth Bennet, Mr. Darcy und Mrs. Bennet schlüpfen. "Elizabeth Bennet zu spielen, ist eine einmalige Gelegenheit", erklärte Corrin bezüglich des Castings. Der "The Crown"-Star könne es kaum erwarten, "bis sich eine neue Generation wieder in diese Geschichte verliebt".

Emma Corrin (29), Jack Lowden ("Slow Horses", 34) und Olivia Colman (51) übernehmen die Hauptrollen in der Netflix-Serienadaption von "Stolz und Vorurteil" . Der Streaming-Gigant arbeitet derzeit an einer sechsteiligen Miniserie , die auf dem gleichnamigen Romanklassiker der britischen Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817) basiert.

Miniserie eine "getreue, klassische Adaption des Romans"

Der Streaming-Gigant bezeichnet die Miniserie in einer Mitteilung als "eine getreue, klassische Adaption des Romans". Das Drehbuch stammt dabei von der britischen Journalistin Dolly Alderton (36). "Einmal in einer Generation kann eine Gruppe von Menschen diese wunderbare Geschichte neu erzählen, und ich fühle mich sehr glücklich, ein Teil davon sein zu dürfen", so Alderton in einer Erklärung.

"Stolz und Vorurteil" erzählt bekanntermaßen die Geschichte der unverheirateten Lizzy Bennet, die auf den arrogant wirkenden Mr. Darcy trifft. In für spätere romantische Stoffe und Filmkomödien typischer Manier können sich die zwei Figuren zunächst nur schwer ausstehen, erkennen jedoch im Verlauf der Handlung ihre Zuneigung füreinander. Zu den berühmtesten Adaptionen zählen die 1995 erschienene BBC-Serie mit Colin Firth und Jennifer Ehle in den Hauptrollen sowie ein Kinofilm aus dem Jahr 2005, in dem Keira Knightley und "Succession"-Star Matthew Macfadyen Lizzy und Mr. Darcy verkörpern.

Wann die Neuadaption rund um Elizabeth Bennet und dem missverstandenen Griesgram Mr. Darcy erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben von "Deadline" finden die Dreharbeiten noch in diesem Jahr in Großbritannien statt.