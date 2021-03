"Stowaway": Erste Bilder zu Netflix-Film mit Anna Kendrick

Am 22. April erscheint "Stowaway" auf Netflix. Im Sci-Fi Film begibt sich eine vierköpfige Gruppe von AstronautInnen auf eine Mars-Mission. Auf dem Weg dorthin entdecken sie einen blinden Passagier an Bord, der sie alle in Gefahr bringt. Das Raumschiff und die Versorgung ist nur für vier Personen ausgelegt, wodurch die Besatzung in ein moralisches Dilemma gerät, in dem sie zwischen Leben und Tod entscheiden müssen.

Auch wenn noch kein Trailer veröffentlicht wurde, sind nun erstmals Bilder zum Film zu sehen. Darauf sieht man die unterschiedlichen Besatzungsmitglieder skeptisch ins All blicken und Forschungstätigkeiten ausführen.