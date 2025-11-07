Der Countdown läuft: Die ersten Folgen der fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" werden Ende November veröffentlicht. Fans erhoffen sich einen epischen Abschluss der gefeierten Netflix-Serie. Wie düster die Staffel ausfallen könnte, deutet Netflix in einem am 7. November überraschend veröffentlichten Video an.

Der Clip zeigt am Tag nach der Premierenfeier zur letzten Season die ersten rund fünf Minuten. Zwar spielt die letzte Staffel grundsätzlich laut Netflix im Jahr 1987, die erste Folge beginnt jedoch mit einem mitreißenden Rückblick auf den 12. November 1983 - kurz nachdem der junge Will Byers in der ersten Staffel verschwunden war. Die Szenen zeigen, was ihm im sogenannten Upside Down, einer alternativen Dimension, widerfahren ist.