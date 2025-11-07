"Stranger Things"-Finale: Die ersten 5 Minuten von Staffel 5
Der Countdown läuft: Die ersten Folgen der fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" werden Ende November veröffentlicht. Fans erhoffen sich einen epischen Abschluss der gefeierten Netflix-Serie. Wie düster die Staffel ausfallen könnte, deutet Netflix in einem am 7. November überraschend veröffentlichten Video an.
Der Clip zeigt am Tag nach der Premierenfeier zur letzten Season die ersten rund fünf Minuten. Zwar spielt die letzte Staffel grundsätzlich laut Netflix im Jahr 1987, die erste Folge beginnt jedoch mit einem mitreißenden Rückblick auf den 12. November 1983 - kurz nachdem der junge Will Byers in der ersten Staffel verschwunden war. Die Szenen zeigen, was ihm im sogenannten Upside Down, einer alternativen Dimension, widerfahren ist.
Die Veröffentlichungstermine zur fünften "Stranger Things"-Staffel
Netflix wird die finale Staffel in drei Teilen veröffentlichen. Ab dem 27. November zeigt der Streamingdienst die ersten vier Folgen, die Episoden fünf bis sieben werden am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, veröffentlicht. Zum Start ins neue Jahr dürften sich einige Fans zu Watch Partys verabreden. In der Nacht auf den 1. Januar soll die achte und letzte Episode um 02:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht werden. Auch die Veröffentlichung der anderen Folgen ist jeweils für morgens 02:00 Uhr geplant.
Zahlreiche bekannte Gesichter werden in den neuen Episoden wieder zu sehen sein - allen voran Stars wie Millie Bobby Brown (21) als Elfi, Finn Wolfhard (22) als Mike, Gaten Matarazzo (23) als Dustin, Caleb McLaughlin (24) als Lucas, Noah Schnapp (21) als Will und Sadie Sink (23) als Max. Daneben sind unter anderem mit dabei: Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson und Jamie Campbell Bower.