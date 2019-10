"Stranger Things": Netflix bestätigt vierte Staffel

Mehrere Schauplätze

Streng genommen bezieht sich das "We are not in Hawkins anymore" im Teaser auf das Upside-Down. Also eine mögliche Handlung in der lebensfeindlichen Paralleldimension des Mind Flayers. Aber natürlich ist es auch ein Hinweis auf die Ausweitung der Handlung auf Schauplätze außerhalb von Hawkins, Indiana. Dabei steht natürlich Russland und das Schicksal von Jim Hopper auf der Liste ganz oben.

Abgesehen davon sind aber die Byers – Joyce und ihre Söhne Will und Jonathan – aus Hawkins weggezogen. Mit ihnen ist auch Eleven umgezogen. Wohin sie ziehen, ist allerdings nicht ganz klar. Es könnte Chicago sein, aber auch Pittsburgh und Maine wären eine Option. Jedenfalls findet die vierte Staffel definitiv an verschiedenen Schauplätzen statt, weil auch die Hauptfiguren nun an verschiedenen Orten leben.

Nicht zuletzt müsste " Stranger Things" auch noch an die siebente Episode der zweiten Staffel anknüpfen. Zumindest hoffen wir sehr darauf. Denn die Geschichte "Die verlorene Schwester" rund um Kali Prasad, aka Eight, ist mindestens so interessant und unaufgelöst wie die Russland-Story.