"Stranger Things"-Staffel 5: Das sind die 4 neuen Figuren

In der finalen Staffel des Netflix-Serienhits kommen noch neue Figuren ins Spiel, die wir euch hier vorstellen.

Nur noch acht Folgen trennen uns vom endgültigen Finale des Netflix-Hits "Stranger Things". Im Herbst 1987 ist die Kleisntadt Hawkins gezeichnet von der Öffnung der Pforten zum Upside Down, und unsere Helden und Heldinnen haben nur ein gemeinsames Ziel: Vecna zu finden und ihn zu töten. Dabei bekommen sie noch weitere Hilfe, denn auch so kurz vor Serienende führen die Duffer-Brüder neue wichtige Figuren ein. Wir wollen euch im folgenden Aritkel diese Neuzugänge kurz vorstellen.

© Netflix Szene aus Stranger Things Staffel 5

Dr. Kay (Linda Hamilton) Dr. Kay ist die neue leitende Wissenschaftlerin, die die militärische Besetzung von Hawkins überwacht und Dr. Brenners Forschungen fortführt. Sie ist clever, furchteinflößend und wird zur neuen Gegenspielerin unserer Gruppe. Ihre Arbeit ist ihr einziger Lebensinhalt, und sie verfolgt ihre Ziele mit gnadenloser Entschlossenheit. Sie macht Jagd auf Elf und will sie lebend einfangen.

© Netflix Szene aus Stranger Things Staffel 5

Holly Wheeler (Nell Fisher) Holly Wheeler ist das jüngste Kind der Familie Wheeler, das versucht, sich innerhalb der Familie und ihres Freundeskreises zu positionieren. In der Schule hat sie es schwer und noch nicht ihren Platz gefunden. Trost findet sie bei einem imaginären Freund.

© Netflix Szene aus Stranger Things Staffel 5

Derek Turnbow (Jake Connelly) Derek Turnbow ist Hollys Klassenkamerad, aber laut Holly ganz sicher nicht ihr Freund. Er ist frech gegenüber Erwachsenen, tyrannisiert Gleichaltrige und ist ein verwöhntes Kind mit einer ziemlich vulgären Ausdrucksweise.

Lieutenant Akers (Alex Breaux) Lieutenant Akers gehört zum Militär, in Wahrheit jedoch zu Dr. Kays innerem Kreis im Labor. Er ist einer ihrer Handlanger und nimmt aktiv an der Jagd auf Elf teil.

Wann ist "Stranger Things"-Staffel 5 zu sehen? Die finale Staffel erscheint in drei Teilen: Volume 1 mit vier Folgen startet in Österreich und Deutschland am 27. November um 2:00 Uhr nachts auf Netflix. Volume 2 mit drei weiteren Folgen folgt am 26. Dezember, ebenfalls mitten in der Nacht. Das große Serienfinale steht ab der Silvester-Nacht 2025/26 zur Verfügung.