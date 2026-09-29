Wer hat hier die richtige Spürnase? Ab Donnerstag, 1. Oktober startet auf Joyn die Strategie-Show „Club der Reality Detektive“ . Drei Diebe haben die geliebte Hündin „Coco“ der Schlossherrin „Madame S.“ gestohlen. 13 Reality-Detektive versuchen den Fall zu lösen, die Diebe zu überführen und 20.000 Euro zu gewinnen.

Die Diebe sind unter den Detektiven

Die Suche hat einen entscheidenden Haken: Die Realitystars wissen nicht, dass sich die drei Diebe bereits seit dem Einzug unter ihnen befinden. Während die Detektive gemeinsam nach Hinweisen suchen, spielen ihre Gegenspieler ein doppeltes Spiel. Schon nach kurzer Zeit nehmen die wilden Spekulationen Fahrt auf: Wer lügt in diesem Detektiv-Rätsel? Wer sagt die Wahrheit? Wer führt die anderen bewusst auf die falsche Fährte? Und wer hat Hundedame Coco gestohlen?

„Club der Reality Detektive“ ab Donnerstag, 1. Oktober 2026, kostenlos auf Joyn und ab Freitag, 23. Oktober in SAT.1.