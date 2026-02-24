Gebündelte Streaming-Kraft klingt ja nach einer guten Idee. Was genau erwartet uns nun, wenn RTL+ und HBO Max , der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, ab dem 23. Februar 2026 ihr gemeinsames Streaming-Bundle in Österreich starten?

Die beide Dienste sind ab sofort in einem einzigen Abonnement vereint. Kundinnen und Kunden erhalten mit dem Kombi-Angebot daher Zugang zu beiden Diensten und ihren Content-Welten. Das innovative Streaming-Bundle bringt die Vielfalt von RTL+ mit Serien, Filmen, Shows, Reality-Formaten und Live-Sport – darunter "Neue Geschichten vom Pumuckl", "Are You the One?" oder Oktagon MMA mit dem umfangreichen Content von HBO Max zusammen. Dazu zählen internationale Erfolgsserien wie "House of the Dragon" und "The White Lotus", Kultklassiker wie "Game of Thrones" sowie das aktuelle Must-See "Heated Rivalry".

Preisgestaltung

Nutzerinnen und Nutzer in Österreich haben die Wahl zwischen zwei Varianten des neuen Vorteilabos, die jederzeit monatlich kündbar sind und keiner Laufzeitbindung unterliegen. Das Bundle, bestehend aus RTL+ Premium und HBO Max Basis mit Werbung, ist zum Preis von 11,99 Euro pro Monat erhältlich (statt 15,98 Euro bei Einzelbuchung). Alternativ kann das Paket mit RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard für 17,99 Euro pro Monat abonniert werden (statt 24,98 Euro bei Einzelbuchung).

Zum Start profitieren Kundinnen und Kunden von einem Einführungsangebot: Bis zum 23. März 2026 können sie sich das HBO Max Basis mit Werbung und RTL+ Premium-Paket für 9,99 Euro pro Monat oder das HBO Max Standard und RTL+ Premium-Werbefrei-Paket für 15,99 Euro pro Monat sichern.

Das Angebot kann bis zum 23. März 2026 abgeschlossen werden und gilt jeweils für die ersten sechs Monate nach Vertragsabschluss. Danach gelten die regulären Monatspreise.