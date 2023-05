Streamteam-Podcast: Aische Pervers - Ein Porno-Star erzählt

Vor 18 Jahren hat Aische Pervers damit begonnen, gemeinsam mit ihrem Mann Amateur-Pornos zu drehen. Mittlerweile sind es etliche hundert Titel geworden. Dabei wollte die Deutsche doch zunächst etwas ganz anderes machen und hat für ein Lehramt studiert.

Was ist eigentlich ein Amateur-Porno, wie läuft so ein Dreh ab? Wie anstrengend ist dieser Job für die Darsteller:innen und hat sich die Porno-Branche im Lauf der letzten Jahre stark verändert? Auch witzige Hoppalas oder aufregende Momente lässt Aische Revue passieren und klärt uns über Kunstsperma auf.

Dabei hat sie aber noch viele andere Talente und ist auch als Moderatorin, Sängerin und Laiendarstellerin tätig. Unter die Autorinnen ist sie ebenfalls gegangen, wie ihre Autobiografie "Von der Uni zum Erotikstar" beweist. Und was es mit der von ihr erfundenen "Porno Poesie" auf sich hat, wird sie euch in dieser Folge ebenfalls verraten. Also hört rein – eure Ohren werden es bestimmt genießen.