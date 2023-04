Lola Herbst spielt mit ihren gerade mal 11 Jahre nicht nur bereits ihre erste Hauptrolle auf der großen Leinwand, sondern traut sich sogar gleich mal über einen Horrorfilm! Sie verkörpert die 8-jährige Hannah im österreichischen Psycho-Horror-Streifen "Heimsuchung" von Achmed Adbel-Salam, der seit 14. April 2023 in unseren Kinos läuft.

Aber wie nimmt ein Kind die eigene Rolle in einem Horrorfilm eigentlich wahr? Und was muss der Regisseur bei solch heiklen Dreharbeiten beachten? Ginge es nach der Altersfreigabe FSK 16+, dürfte sich Lola ihren eigenen Film nämlich noch nicht mal anschauen. Die Antworten darauf holen sich July und Franco natürlich gleich von Lola und Achmed persönlich. Die beiden erzählen aus ihren jeweils eigenen Perspektiven, wie die Dreharbeiten verlaufen sind.

Hat sich Lola tatsächlich bei manchen Szenen gefürchtet, wie anstrengend waren die Nacht-Drehs und was unterscheidet die Arbeit am Set mit einem Kind von jener mit den „alten Hasen“ im Schauspiel-Business? Diese und noch ganz viele Themen mehr behandeln wir in dieser Folge. Und außerdem klären wir die Frage aller Fragen: Lohnt sich ein Kinobesuch wirklich?