Streamteam-Podcast: Faszination Reality-TV: Trashig oder Show?

Diesmal will das Streamteam wissen, wie real Reality-TV eigentlich wirklich ist, was die krasseste Show ist und warum solche Formate zwar oft einen schlechten Ruf besitzen, aber dennoch so faszinierend sind.

Die Verstärkung am Mikro: Verführerin Sandra aus "Temptation Island VIP" sowie Kandidat Philip von "Ex on the Beach 2". Sie stellen sich unseren neugierigen Fragen und teilen intime Einblicke, Behind-the-Scenes Erfahrungen und sogar das ein oder andere Geheimnis.

Psychologin Isabella Woldrich analysiert mit uns außerdem die Gefahren dieses Genres und liefert uns die Gründe, warum manche nach Reality-TV regelrecht süchtig sind, während andere davor am liebsten schreiend davonlaufen.