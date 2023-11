Zehn Filme und danach ist Schluss! Dieses Versprechen gab uns Quentin Tarantino bereits vor 25 Jahren und mittlerweile hat er schon neun Meisterwerke abgeliefert, Nr. 10 ist er uns aber noch schuldig!

In der neuesten Folge sprechen Toni, Franco und ihr Gast über das Gesamtwerk von Tarantino und gehen bei einigen wichtigen Fragen näher ins Detail:

Was macht seine Dialoge so besonders? Warum spielt Gewalt eine derartig große Rolle in seinen Filmen? Und was erwarten wir uns von seinem 10. und letzten Film? Einen großen Knall oder doch einen leisen sentimentalen Abgang?

Als Unterstützung haben die beiden Streamteamer Timo Weickinger aus dem kronehit-Team mit ins Boot geholt - er ist auch als das wandelnde Tarantino-Lexikon bekannt. Als Highlight zum Schluss gibt's ihr persönliches Ranking.

Checks dir aus!