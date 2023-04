Streamteam-Podcast: "You" - Stalker und Killer als Serienheld

"You – Du wirst mich lieben" gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Netflix-Serien in der Geschichte des Streaming-Giganten. Der düstere Thriller gibt abgrundtiefe Einblicke in die Denkweise eines Psychopathen, der so gut wie immer von der Richtigkeit seines Tuns überzeugt ist.

Wie sehr dieser Joe selbst die schlimmsten Taten rationalisiert, ist furchterregend, aber auch faszinierend. Penn Badgley aus "Gossip Girl" spielt den Psycho-Stalker erschreckend glaubhaft und brachte einen weiblichen Fan sogar dazu, ihn als "heißen Mörder" zu bezeichnen.

Welche Faszination geht von dieser Figur aus und was gehört zum Wesen eines Stalkers? Um diese Fragen zu beantworten, verlassen sich July und Franco diesmal auf das Fachwissen von ExpertInnen: Sie begrüßen einerseits Psychologin Isabella Woldrich, die sich bei Themen zu Beziehung und Paarberatung auskennt. Andererseits Christoph Muuß, der sich auf Systemische Therapie spezialisiert hat und Experte in Stalking-Fragen ist. Gemeinsam ergründen sie eine dunkle Welt voll toxischer Beziehungen, Erotomanie, Narzissmus und Überwachungswahn.