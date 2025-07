Grünes Licht für ein weiteres "The Big Bang Theory"-Spin-off: Die Serie mit dem Titel "Stuart Fails to Save the Universe" befand sich bislang noch in der Entwicklungsphase, nun hat HBO Max den Startschuss gegeben. Die neue Serie dreht sich um den Charakter des Comicladenbesitzers Stuart Bloom aus der Originalserie und wird neben der Comedysparte nun auch das Sci-Fi-Genre ergründen.