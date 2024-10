Die kommenden Monate bringen spannende Veränderungen für alle Fans von "Sturm der Liebe" mit sich: Wie Das Erste am Montag (7. Oktober) mit einer Pressemeldung bekanntgegeben hat, steht im November zum einen die Traumhochzeit von Ana Alves (gespielt von Soluna-Delta Kokol, 26) und Philipp Brandes (gespielt von Robin Schick, 30) nach einer Staffel voller Herzschmerz, Dramen und Chaos bevor. Zum anderen startet mit den Darstellern Katharina Scheuba (30) und Elias Reichert (32) das neue Traumpaar Maxi Neubach und Henry Sydow in eine weitere Staffel der beliebten ARD-Serie am Fürstenhof.

Ana und Philipp feiern Traumhochzeit Die große Traumhochzeit zwischen Ana und Philipp auf Gut Thalheim der aktuellen Staffel wird voraussichtlich mit Folge 4.331 am 29. November ausgestrahlt. Das frisch verheiratete Paar bleibt anschließend auf dem Gut, das Ana von Philipps Großtante Wilma geerbt hat, um dort Pferde zu züchten. In Folge 4.332, die voraussichtlich dann am 2. Dezember gezeigt wird, nehmen die beiden emotional Abschied von ihren Liebsten.

Maxi und Henry sind das neue "Sturm der Liebe"-Traumpaar Die neue Staffel mit dem neuen Traumpaar Maxi und Henry startet anschließend voraussichtlich am 5. Dezember mit Folge 4.335. Die neue Traumfrau Maxi lernt ihre große Liebe am Roulettetisch kennen. Nach dem Spiel ist der Unbekannte zunächst verschwunden, bis sich die beiden am Fürstenhof wieder begegnen. "Sturm der Liebe"-Neuzugang und künftiger Traummann Henry wird bereits ab Folge 4.326 (Sendetermin: 22. November) die Handlung in "Sturm der Liebe" aufmischen. Er ist ein Freund von Vincent Ritter (Martin Walde, 37) und kommt bei ihm und Maxi in der WG unter. Weil er Informationen über seine Vergangenheit zurückhält, bringt er mit seinen Geheimnissen nicht nur Maxi, sondern das ganze Fünf-Sterne-Hotel in Gefahr.

Eine dubiose Geschäftsfrau wickelt Christoph Saalfeld um den Finger Ab 10. Dezember stößt eine weitere Schauspielerin zum Cast hinzu: Krista Birkner (57) wird ab Folge 4.338 die Rolle der gerissenen Geschäftsfrau Sophia Wagner übernehmen. Diese ist am Fürstenhof auf der Suche nach ihrem Sohn. Sie schreckt vor nichts zurück, um ihr Firmenimperium aufrechtzuerhalten. "Sturm der Liebe"-Fans dürfen sich auf dubiose Machenschaften wie Geldwäsche, Erpressung und Bestechung einstellen. Mit ihrer Ausstrahlung als Frau von Welt wickelt sie Christoph Saalfeld (gespielt von Dieter Bach, 60) um den Finger.