JoAnna Garcia-Swisher: Team Erik oder Team Ryan?

Nun äußerte sich Headleys Kollegin JoAnna Garcia-Swisher, die in der Serie Maddie spielt, in einem Interview mit "Entertainment Tonight" zum Stand der (finalen) Dinge und für wen sich Helen entscheiden sollte:

"Ich weiß nicht!" gibt Garcia-Swisher zu. "Ich habe mich die ganze Staffel lang und sogar bis zum Ende der ersten Staffel sehr nach Team Eric gefühlt, aber dann habe ich es mir angesehen und dachte – und es ist lustig, denn wenn Sie Heather dasselbe fragen, sagt sie: 'Ich weiß wirklich nicht, in wessen Team ich bin.'"

"Ich weiß es wirklich nicht", fuhr die Schauspielerin fort. "Aber es gibt etwas an Ryan und Helen und ihrer Liebesgeschichte, das sie sicherlich an einen großen Scheideweg bringen wird. Du weißt, was du willst, oder du weißt, worum dich dein Herz bittet. Du weißt, was für dich richtig ist. Es wird interessant sein, wie sie das alles verarbeitet."