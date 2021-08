5 Punkte, in denen sich die "Suicide Squad"-Filme unterscheiden

4. Was ist aus A.R.G.U.S. geworden?

Die Amanda Waller des ersten Films arbeitete für die Regierungs-Stelle A.R.G.U.S., was für “Advanced Research Group Uniting Super-Humans" steht, und muss den dortigen Vorgesetzten ständig Bericht erstatten. Jetzt wird diese aus den DC-Comics bekannte Organisation völlig weggelassen und das fügt sich in die allgemeine Tendenz des neuen "Squad"-Films gut ein: Es gibt nun so gut wie keine Bezüge auf die Welt des DC Extended Universe.