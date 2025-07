Start für den "Summer of Music" in ORF 1: Ab 30. Juli 2025 widmen sich immer mittwochs spannende Dokumentationen erfolgreichen Persönlichkeiten der Pop- und Rockgeschichte – ab 20.15 Uhr stehen in ORF 1 und auf ORF ON Künstlerinnen und Künstler wie Taylor Swift, Harry Styles, Adele, Madonna, Elton John oder Beyoncé im Mittelpunkt.

Die Doku-Formate beleuchten sowohl künstlerische Erfolge als auch persönliche Herausforderungen – von den frühen Anfängen über die Welterfolge der Künstlerinnen und Künstler bis hin zu prägenden Krisenmomenten. Das große "Summer of Music"-Finale bildet am 27. August die vierteilige Dokumentation „40 Jahre Live Aid“, die der ORF selbst synchronisiert und als deutschsprachige TV-Premiere ab 20.15 Uhr zeigt.

Hier ist das gesamte Doku-Programm im Überblick: