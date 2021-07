Hier haben wir einen jener Filmtitel, die Anspruch auf Rekordlänge erheben können, denn er lautet vollständig: "Summer of Soul (...or, When the Revolution Could Not Be Televised)".

Musikalische Sensation

Dahinter verbirgt sich zugleich eine musikalische Sensation, denn hier wird ein wichtiges Musik-Festival der Vergessenheit entrissen, das im selben Jahr wie Woodstock stattgefunden hat. Zu Recht war dieser Film Gewinner und Publikums-Liebling des Sundance Filmfestival 2021, wo er sowohl den Großen Preis der Jury als auch den Publikumspreis gewann.