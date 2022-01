Sundance-Filmfestival 2022: Online-Eröffnung

Berühmte Namen

Jedes Jahr mischen bekannte Schauspieler und Hollywood-Regisseure beim Sundance Festival mit. Dakota Johnson spielt in dem Drama "Am I OK?" eine Frau, die ihre Sexualität entdeckt. "Call Jane" mit Sigourney Weaver und Elizabeth Banks dreht sich um heimliche Abtreibungen in den 1960er Jahren. Regina Hall spielt die Hauptrolle in der Satire "Honk For Jesus, Save Your Soul" über eine skandalgeplagte Megakirche. Auch Stars wie Eva Longoria, Emma Thompson, John Boyega und Jesse Eisenberg wollen ihre Indie-Filme präsentieren.