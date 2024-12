Er ist einer der bekanntesten Superhelden überhaupt, wenn nicht sogar der bekannteste: Am 10. Juli 2025 wird ein neuer "Superman"-Film in unseren Kinos starten. Zu dem Großprojekt des "Guardians of the Galaxy"-Machers James Gunn (58) ist jetzt auch der erste Trailer erschienen. In dem Vorschauvideo wird kaum ein Wort gesprochen. Zu sehen sind jedoch Hauptdarsteller David Corenswet (31) als Clark Kent und Superman - sowie zahlreiche weitere Helden.