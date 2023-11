"Supernova"-Trailer: Emotionale Doku über Hamas-Massaker

Am 7. Oktober überfiel die Terrororganisation Hamas das Musikfestival "Nova" und Dörfer in Israel. Bei dem Angriff wurden in etwa 1200 Zivilist:innen getötet und 250 entführt. Der Anschlag führte zu einem wochenlangen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, der am 24. November mit einem Waffenstillstand unterbrochen wurde.