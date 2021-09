"Surviving 9/11"-Doku: Sky-Start zum traurigen Jahrestag

Veränderte Leben

In 120 Minuten zeigt Regisseur, Produzent und BAFTA-Gewinner Arthur Cary ("The Last Survivors" und "War in the Blood") nicht nur den 11. September und was in den zwei Stunden der Anschläge geschah, sondern auch, wie sie das Leben unterschiedlichster Menschen für immer veränderten.

Darunter ein irakischer IT-Experte, eine damals schwangere Frau, die im 78. Stock des Süd-Towers arbeitete, und die Witwe des Co-Piloten von Flug 93.



"Surviving 9/11" ist ab 11. September exklusiv auf Sky Documentaries verfügbar.