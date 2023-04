Der Japaner Makoto Shinkai ist einer der bekanntesten Anime-Zeichner überhaupt. Seit dem Erfolg seines Films "Your Name." - der nach der Veröffentlichung 2016 laut der Fachzeitschrift "Blickpunkt:Film" zum erfolgreichsten japanischen Animationsfilm aller Zeiten wurde – ist Shinkai auch Zeichentrick-Fans hierzulande ein Begriff. Sein neuer Anime "Suzume" lief kürzlich im Wettbewerb der Berlinale und kommt am Donnerstag in die Kinos.