"Swiped"-Trailer: Lily James als Dating-App-Milliardärin

Der Film über die visionären Gründerin der Dating-Plattform Bumble erscheint im September exklusiv auf Disney+.

Es muss nicht immer Cinderella sein. In dem Film "Swiped" zeigt uns Lily James, dass es auch im wahren Leben richtig märchenhaft zugehen kann. Zugleich erfahren wir, wie man es anstellt, die jüngste weibliche Selfmade-Milliardärin der Welt zu werden. Der Trailer bietet einen Vorgeschmack:

Worum geht es in "Swipe"? Inspiriert von der provokanten, wahren Geschichte der visionären Gründerin der Dating-Plattform Bumble erzählt „Swiped“ die Geschichte der frischgebackene College-Absolventin Whitney Wolfe, gespielt von Lily James, die mit außergewöhnlicher Entschlossenheit und Einfallsreichtum in die männerdominierte Tech-Branche einsteigt, um eine innovative und weltweit gefeierte Dating-App (zwei, um genau zu sein) zu entwickeln.

Wann ist "Swipe" zu sehen? Der Filmvon 20th Century Studios erscheint am 19. September 2025 exklusiv auf Disney+ und feiert am 9. September im Rahmen des Toronto International Film Festival seine Premiere.