"Tales from the Loop": Trailer zur ambitionierten neuen Amazon-Serie

Bilder von Simon Stålenhag als Inspiration

In dem Bildband "Tales from the Loop", in der deutschsprachigen Version als "illustrierter Roman" bezeichnet, wird zu jedem Bild eine kurze Geschichte erzählt. Die Geschichten rund um Erlebnisse mit retrofuturistischen Maschinen finden in der Nähe von Stockholm statt. In einem Rollenspiel basierend auf der Kunst von Stålenhag, gibt es auch einen zusätzlichen Schauplatz in Boulder City, Nevada. Im Rollenspiel sind die Spieler eine Gruppe von 10- bis 15-jährigen Kindern in den späten 80er-Jahren.

Stranger Things oder Black Mirror?

Es ist noch unklar, ob es sich bei den acht Episoden um abgeschlossene Geschichten handelt oder die Serie eine durchgehende Handlung erzählt. Wenn sich die Handlung der Serie an dem Rollenspiel orientiert, das ebenfalls von Stålenhags Kunst inspiriert wurde, könnte es in Richtung einer Mystery-Serie wie "Stranger Things" gehen, vermutlich mit starken Science-Fiction-Elementen (statt Horror wie bei der erfolgreichen Netflix-Serie). Allerdings wäre es auch möglich, dass Amazon mit "Tales of the Loop" einen neuen Versuch startet, eine techno-affine Science-Fiction-Serie wie "Black Mirror" abzuliefern. Mit der Anthologieserie "Philip K. Dick’s Electric Dreams" war Amazon damit schon einmal wenig erfolgreich. Der Titel der neuen Serie lässt durchaus an eine ähnliche Anthologie denken.

Die Weltpremiere der neuen Serie (Pilotepisode) findet am 16. März 2020 im Rahmen des SXSW Festivals in Austin, Texas, statt. Ab 3. April sind alle acht Episoden bei Amazon Prime zu sehen.