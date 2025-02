Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar 2025 beeinflusst auch den Sonntagskrimi-Fahrplan im Ersten. Am kommenden Sonntag, den 9. Februar, entfällt aus aktuellem Anlass der "Tatort" . Stattdessen wird eine gewichtige Talk-Sendung auf dem Sendeplatz gezeigt.

Zwei Sondersendungen auf dem "Tatort"-Sendeplatz

Und nicht nur dort. Am 9. Februar zeigen das Erste und das ZDF parallel und live ab 20:15 Uhr die Wahl-Sondersendung "Das TV-Duell: Scholz gegen Merz". Moderiert wird das 90-minütige Aufeinandertreffen des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz (66, SPD) und seines aussichtsreichsten Herausforderers Friedrich Merz (69, CDU) in Berlin-Adlershof von Sandra Maischberger (58, ARD) und Maybrit Illner (60, ZDF).

Und auch am Wahlabend selbst wird es keine Krimi-Erstausstrahlung geben, wie die ARD der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage bestätigte: "Nach derzeitigem Planungsstand wird am 23. Februar kein Sonntagskrimi ausgestrahlt", heißt es vom Sender. Stattdessen werde es voraussichtlich "eine 'Berliner Runde' an diesem Abend um 20:15 Uhr im Programm geben".