Gut, besser, Borowski. Es ist einfach jammerschade, dass Klaus Borowski nach dem kommenden Sonntagabend kein Teil mehr des "Tatort"-Universums sein wird. "Borowski und das Haupt der Medusa" (20:15 Uhr, Das Erste) ist sein letzter Fall. Warum das so traurig ist? Das liegt in erster Linie an der liebenswerten und zugleich verschrobenen Figur, die Hauptdarsteller Axel Milberg (68) seit 2003 verkörperte, und an den immer wieder wie die Faust aufs Auge passenden Drehbüchern, die in 44 Fällen umgesetzt wurden.

Und auch sein letzter Auftritt bleibt der Kieler Borowski-Tradition treu: Es wird einmal mehr beklemmend, gruselig, unheimlich, grauenvoll, schaurig. Und noch ein weiterer - bei Kiel-"Tatorten" gern gesehener und oft geprobter Kunstgriff - kommt bei "Borowski und das Haupt der Medusa" zum Tragen: Der Mörder ist den Zuschauerinnen und Zuschauern bereits nach einer Minute bekannt und wird auch diesmal von einem extrem starken Schauspieler verkörpert. In diesem Fall: August Diehl (49).