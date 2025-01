Der "Tatort: Das Ende der Nacht" (26. Januar, 20:15 Uhr, Das Erste) konfrontiert das Saarbrücker Ermittlerteam um die Kommissare Adam Schürk (Daniel Sträßer, 37) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, 37) mit einem international agierenden Verbrecherpärchen . Und einer Familiengeschichte , die viel emotionalen Sprengstoff in sich birgt.

Darum geht's im "Tatort: Das Ende der Nacht"

Am Ende einer langen Saarbrücker Nacht kommt es zu einem brutalen Überfall auf einen Geldtransporter. Die Täter haben es auf die darin befindlichen Tageseinnahmen eines Spielcasinos abgesehen und gehen bei ihrem Angriff äußerst radikal vor: Nachdem sie den Transporter aufgesprengt haben, jagen sie noch eins ihrer eigenen Fahrzeuge in die Luft - was einer der beiden Wachleute nicht überlebt.

Da einige der Spuren ins benachbarte Frankreich führen, aktiviert die frankophile Hauptkommissarin Esther Baumann (Brigitte Urhausen, 44) ihre Kontakte zu den dortigen Polizeibehörden. Die hinzugezogene Kollegin Noémie Legrand (Sandy Lewis Godefroy) liefert den Saarbrücker Ermittlern recht bald einen entscheidenden Hinweis. Ein am Tatort von den Tätern hinterlassenes mysteriöses Graffito scheint auf die Verwicklung eines bereits vor zehn Jahren nach Frankreich untergetauchten deutschen Verbrecherpärchens hinzudeuten.