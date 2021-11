Bremer Newcomer-Team liegt vorne

Im Hinblick auf die Anzahl der Posts schafft es das Bremer Trio, das dieses Jahr erstmals in Erscheinung trat, an die Spitze: Mit 1.237 Posts haben die Schauspieler am meisten auf Instagram geteilt.

Das Team aus Hamburg und Umland ist ebenfalls sehr aktiv auf Instagram: Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz kommen gemeinsam auf 1.000 Postings.

Das Team aus Münster um Jan Josef Liefers ist auch hier vorne dabei und belegt mit 984 Postings Platz drei vor Hamburg und Dortmund (875 bzw. 855 Posts).