In dem "Tatort: Fiderallala" (6. April, 20:15 Uhr, Das Erste) wird die verschrobene Freundschaft der Münsteraner Ermittler Frank Thiel (Axel Prahl, 65) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 60) auf eine harte Probe gestellt. Auch der Umstand, dass sich während ihrer Ermittlungen zu zwei rätselhaften Morden eine schiere Flut falscher Tatgeständiger auf dem Polizeirevier einfindet, zehrt gehörig an ihren Nerven.

Am nächsten Morgen haben die Videos von Boernes betrunkener Bühnenshow auf allen Social-Media-Kanälen die Runde gemacht, seinen neuen Spitznamen "Fiderallala" wird er so schnell nicht wieder loswerden. In seiner Wut darüber, dass Kollege Thiel ihn nicht von seiner öffentlichen Blamage abhielt, geht er so weit, ihm die Wohnung zu kündigen.

Doch dann wird es wirklich ernst, denn zwei undurchsichtige Todesfälle landen auf Thiels Schreibtisch. Neben dem Barkeeper der vorangegangenen Studentenparty, erwischte es einen emeritierten Germanistik-Professor. Absurderweise wird es bei der Aufklärung dieser Fälle zum größten Problem, dass sich ständig neue Menschen auf dem Kommissariat einfinden, um die Taten zu gestehen, ohne als Tatverdächtige in Frage zu kommen. Für Boerne und Thiel gilt es herauszufinden, wer hinter dieser seriellen Gehirnwäsche steckt.