Die Programmplanung für die Sonntagabende zur Primetime im Ersten (ARD) steht bis inklusive Neujahr fest und so können sich die Krimifans schon mal die Termine ihrer Lieblingsteams im Kalender rot anstreichen. Darunter sind auch die alljährlichen Zusatzkrimis am zweiten Weihnachtsfeiertag und am 1. Januar. Das ist der "Tatort"-Fahrplan:

24. November: "Tatort: Siebte Etage", Köln Der "Tatort: Siebte Etage" zieht Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) in die undurchsichtige Welt der Sexarbeiterinnen. Sie ermitteln unter Prostituierten und anderen Dienstleisterinnen der siebten Etage eines Laufhauses. Die Kölner Kommissare stoßen hinter dem vermeintlichen Zusammenhalt auf verkorkste Biografien, zerplatzte Träume und den Wunsch nach einem anderen Leben. 1. Dezember: "Tatort: Schweigen", Falke Nach dem Tod seiner Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz, 44) hat Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 57) sich in das abgelegene Kloster St. Joseph zurückgezogen. Doch auch dort wird er von Todesfällen nicht verschont: Der Pastor kommt bei einem Brand ums Leben und als in seinem Nachlass kinderpornografisches Material gefunden wird, erhärtet sich für Falke und seine Kollegin Eve Pötter (Lena Lauzemis, 41) der Verdacht, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

8. Dezember: "Tatort: Stille Nacht", Bremen Die Bremer Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 35) und Linda Selb (Luise Wolfram, 37) haben Feiertagsdienst, was ihnen privat ganz gelegen kommt. Dann werden sie zu einem Tatort gerufen: Kapitän Hendrik Wilkens (Matthias Freihof, 62) liegt erschossen in seinem Zimmer. Am Abend zuvor hatte er mit seinen Kindern (Pia Barucki, 33 und Robert Höller, 36) nebst Familie sowie seinem Ehemann (Rainer Sellien, 61) und einem philippinischen Matrosen (Jernih Agapito) Weihnachten gefeiert. Zunächst sieht es nach einem Raubmord aus. 15. Dezember: "Tatort: Man stirbt nur zweimal", Münster Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 64) und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 60) werden in das Haus von Doreen Prätorius (Cordelia Wege, 48) gerufen, das einem Museum für exotische Kunst gleicht. Vor Ort finden die Ermittler die Leiche des Anwalts Oskar Weintraub (Nils Brunkhorst, 48) vor. Er wurde vom Speer einer exotischen Krieger-Skulptur durchbohrt. Prätorius kann sich an nichts erinnern. Dabei sollte für die langjährige Witwe an diesem Tag ein neues Leben beginnen, nachdem die Lebensversicherung ihres Mannes zahlt.

22. Dezember: "Tatort: Fährmann", Schweiz "Der Fährmann bringt in der griechischen Mythologie die Seelen in das Totenreich des Hades, sein Lohn ist eine Münze im Mund der Verstorbenen", leitet der SFR seinen Krimi ein. In dem fesselnden Psychothriller beginnt ein Mann mit Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, geb. 1979) ein lebensgefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Fatalerweise weiht sie ihre Kollegin Tessa Ott (Carol Schuler, 37) und Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig, 56) nicht ein. 26. Dezember: "Tatort: Made in China", Dortmund - Extra-Krimi am zweiten Weihnachtsfeiertag In einem Asia-Shop wird eine blutverschmierte junge Frau mit einem Messer in der Hand festgenommen. Eine Goldkette gibt einen Hinweis auf ihre Identität: die Tochter der Dortmunder Fabrikantenfamilie Haiden. Sie behauptet, jemanden umgebracht zu haben, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Das Ermittlerteam Peter Faber (Jörg Hartmann, 55) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36) tappt zunächst im Dunkeln. "Ein undurchsichtiger Fall mit Spuren vom Ruhrgebiet bis nach China", verspricht der WDR für den Extra-Krimi am zweiten Weihnachtsfeiertag.

29. Dezember: "Polizeiruf: Jenseits des Rechts", München Der dritte gemeinsame Fall führt Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek, 49) und ihren Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner, 50) in die Amateurporno-Szene. Eine Rolle spielt dabei Mia (Emma Preisendanz, geb. 2002), die Tochter des bekannten Münchner Unternehmers Ralph Horschalek (Martin Rapold, 51), der wiederum sehr um seinen guten Ruf besorgt ist. Die Art und Weise, wie Blohm bei den Ermittlungen an eine wichtige Information kommt, blockiert die weiteren Ermittlungen. Trotzdem geht sie einem dringenden Tatverdacht nach. 1. Januar 2025: "Tatort. Der Stelzenmann", Lena Odenthal - Extra-Krimi an Neujahr Die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 63) und Johanna Stern (Lisa Bitter, geb. 1984) ermitteln im Fall einer getöteten Nachbarin, die die Entführung des kleinen Paul auf offener Straße gesehen hat. Eine Aussage kann sie nicht mehr machen. Eine Lösegeldforderung scheint allerdings nur ein Ablenkungsmanöver zu sein. Als klar wird, dass der Fall an die Entführung des damals neunjährigen Swen vor fast zehn Jahren erinnert, konzentrieren sich Odenthal und Stern auf den labilen Swen (Samuel Benito, 24), der immer noch traumatisiert ist und von Gespenstern aus seinen Kindheitserlebnissen verfolgt wird. Der nächste reguläre Sonntagskrimi ist voraussichtlich am Sonntag, den 5. Januar um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.