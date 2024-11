Im "Tatort: Lass sie gehen" (17. November, 20:15 Uhr, Das Erste) geht das Stuttgarter Ermittlerteam Thorsten Lannert (Richy Müller, 69) und Sebastian Bootz (Felix Klare, 46) dem Mord an einer jungen Frau nach, die sich aus der schwäbischen Provinz in die große Stadt geflüchtet hatte. Bei einem Besuch in ihrem Heimatdorf verstehen die Kommissare zunehmend, warum sie das Weite suchte.

In Waldingen geht es denkbar trostlos zu. Zentraler Anlaufpunkt der wenigen Bewohner ist der Gasthof "Hirsch", den die Eltern der Verstorbenen mit der verbliebenen Tochter Emma (Irene Böhm, 20) betreiben. Zur Hauptkundschaft zählt eine Horde ungewaschener junger Männer, die allesamt bei "Löffler Beton Technologie", der einzigen Firma im Ort, arbeiten und sich in ihrer Freizeit vornehmlich der Jagd, dem Tontaubenschießen und dem Verzehr alkoholischer Getränke widmen.

Nur wenige Wochen, nachdem Hanna Riedle (Mia Rainprechter, 26) aus ihrem schwäbischen Heimatdorf wegzog, um ein neues Leben in Stuttgart zu beginnen, wird sie Opfer eines Gewaltverbrechens. Um den Mord aufzuklären, begeben sich die Kommissare Lannert und Bootz in den Heimatort der erwürgten Exilantin , um sich dort ein Bild zu machen.

Um den Täter zu finden, entschließt sich Kommissar Lannert, für ein paar Tage im Ort zu bleiben und bezieht im Gästezimmer des Wirtshauses Quartier. Kurz darauf rückt der Beton-Techniker Marek Gorsky (Timocin Ziegler, 38), ein ehemaliger Mitschüler und Verehrer des Mordopfers, als Verdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Während die Vorgänge in Waldingen weiter eskalieren, nimmt der Fall noch einmal eine völlig neue Wendung.

Trotzdem habe ihr irgendetwas gefehlt, berichtet der Ex den Ermittlern unter Tränen neben der Hantelbank im Wohnzimmer - dabei habe er doch alles für sie getan. Dass er in den vergangenen Monaten auch einige seltsame Dinge tat, um Hannah zur Rückkehr zu bewegen, lässt er in der Befragung vorerst unerwähnt.

Lohnt sich das Einschalten?

Auf Schwäbisch würde man sagen: Leidr nedd wirklich. Bei ihrem ambitionierten Versuch, mit atmosphärischer Tiefe in den Kosmos des finsteren Horrordorfes Waldingen einzutauchen und dabei den Bewohnern tief in ihre Seelen zu blicken, haben sich Regisseur Andreas Kleinert (62) und Drehbuchautor Norbert Baumgarten (51) offensichtlich ein wenig überhoben.

Das Scheitern dieses Versuchs ist dabei am wenigsten den mitwirkenden Schauspielern und Schauspielerinnen zuzuschreiben. Neben dem zuverlässig unterhaltsamen Ermittler-Duo Richy Müller und Felix Klare kommen in "Tatort: Lass sie gehen" viele solide Darsteller zum Einsatz, wie etwa Moritz Führmann (46) in der Rolle des Vaters der Getöteten Hannah oder die aus "Babylon Berlin" bekannte Irene Böhm (geb. 2004) in der Rolle der Schwester.

Das Problem besteht vielmehr in einem Drehbuch, das als tiefgehende Milieustudie intendiert ist, dann allerdings die Charaktere erstaunlich stereotyp zeichnet und ihnen zuweilen fürchterlich hölzerne Dialoge in den Mund legt. Zudem schwankt es unentschlossen zwischen dem Anspruch, den Trip in die Provinzhölle mit strikt ironiefreiem Realismus zu erzählen, und dem Bestreben, dem Zuschauer durch komödiantische Einsprengsel (für die ausschließlich Lannert und Bootz zuständig sind) die schwere Krimi-Kost leichter verdaulich zu machen. Einerseits führt es dazu, dass die beiden Kommissare im großen Finale mit lustig eingegipsten Armen und Beinen den Mörder zur Strecke bringen müssen. Andererseits sorgt es dafür, dass viele der oft kammerspielartig inszenierten Szenen gerade aufgrund ihrer konzeptionellen Ironielosigkeit unfreiwillig komisch wirken.