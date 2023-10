Austro-"Tatort": Mirjam Unger führt erstmals Regie

Worum geht's?

Im Mittelpunkt steht der Tod des aufstrebenden wie kokainsüchtigen Rappers Ted Candy (Yugo). Das Ermittungsgespann Moritz Eisner und Bibi Fellner haben es in dieser für sie fremden Welt zwischen Subkultur und Megabusiness schnell mit einem wachsenden Kreis an Verdächtigten zu tun - vom Labelbesitzer bis zum besten Freund des Toten. Bis voraussichtlich Ende Oktober wird noch in Wien - darunter im Flex und im Gasometer - gedreht. Die Ausstrahlung ist für 2024 geplant.