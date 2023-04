"Tatort: Nichts als die Wahrheit": Auftakt für Corinna Harfouch

Lohnt sich das Einschalten?

Absolut. Schließlich hat man lange auf die Ankunft der neuen Kommissarin gewartet. Der letzte Fall mit Nina Rubin alias Meret Becker wurde bereits am 22. Mai 2022 ausgestrahlt, die Dreharbeiten mit Corinna Harfouch starteten daraufhin im Sommer. Endlich bekommen die Fans des Berliner "Tatorts" das neue Team vor die Nase gesetzt - noch dazu müssen die beiden einen spannenden Fall lösen, der ein sehr brisantes und aktuelles Thema behandelt.

Denn der neue "Tatort: Nichts als die Wahrheit" handelt von der rechten Unterwanderung unserer Gesellschaft. Kein Wunder also, dass der Fall stellenweise an einen Politthriller erinnert. Themen wie rechte Chats innerhalb der Polizei, Racial Profiling, die "Neuen Rechten" sowie Code of Silence, eine Art Verschwiegenheitspakt zwischen den Beamten, werden angesprochen. Zum Verständnis: Als Racial Profiling werden polizeiliche Maßnahmen bezeichnet, die auf physische Merkmale wie Hautfarbe, Haare etc. basieren. Allerdings wird im "Tatort" auch gezeigt: Es ist nicht nur ein Problem innerhalb der Polizei - sondern in unterschiedlichen Bereichen zu verordnen. "Vorurteile und rassistisches Denken sind generell noch zu fest verankert. In unserer Mitte. Nicht irgendwo am 'rechten Rand'", sagt Drehbuchautorin Katja Wenzel.