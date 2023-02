Größere Rolle für Stipsits-Nachfolge

Im neuen Krimi bekommt die Nachfolgerin von Assistent Manfred Schimpf (Thomas Stipsits, 39) eine größere Rolle zugeschrieben. Ihre Figur darf wachsen, neue Facetten zeigen und die Zuschauerinnen und Zuschauer folgen teilweise ihr bei den Ermittlungen - und nicht den alten Hasen. Damit steht die Figur auch im Kontrast zu Fellner und Eisner. Während sie vom alten Schlag sind, steht Schande für Innovation und Neuerung. Sie will Abläufe vereinfachen, die Digitalisierung im Büro vorantreiben - während die beiden Ermittler skeptisch die Nase rümpfen.

Die junge Kollegin leide "unter der Arbeitsweise von Bibi und Moritz, die in ihren Augen in veralteten Strukturen festhängen und so nicht zu einer effizienteren und schnelleren Vorgehensweise kommen", erklärt Adele Neuhauser. Nebenbei lösen die drei einen spannenden Fall, der einige überraschende Wendungen hat. Allerdings laufen viele Handlungsstränge parallel, was teilweise verwirrend sein kann. Auch Zeitsprünge machen es dem Publikum nicht immer einfach, zu folgen. Doch wer dranbleibt, wird belohnt.