Man kann durchaus von einem historischen Ereignis sprechen: Uns erwartet das Finale eines epischen Trilogie-Kampfs. Der unangefochtene Champion Katie Taylor aus Irland trifft in der ersten rein weiblichen Box-Card in der Geschichte des Madison Square Garden auf Brooklyns Boxpionierin aus Puerto Rico und Weltmeisterin in sieben Gewichtsklassen Amanda Serrano . Netflix wird das Mega-Event live übertragen.

Höhepunkt der Kampf-Trilogie

Most Valuable Promotions (MVP) und Netflix haben "Taylor vs. Serrano 3" angekündigt, den mit Spannung erwarteten dritten Teil der Kampf-Trilogie zwischen Irlands unangefochtenem Pound-for-Pound-Champion im Superleichtgewicht Katie Taylor (24-1, 6 K. o.) und Brooklyns Boxpionierin aus Puerto Rico und verbandsübergreifender Federgewichts-Weltmeisterin Amanda "The Real Deal" Serrano (43-2-1, 31 K.o.).

Dieser Fight, der ein MVP-Event ist, wird am Freitag, den 11. Juli aus dem Madison Square Garden (MSG) in New York City live und weltweit exklusiv auf Netflix übertragen. Für die mehr als 300 Mio. Netflix-Abonnenten fallen dafür keine Zusatzkosten an. MVP will Frauen in dem Sport weiterhin eine breitere Plattform bieten.

Hier geht es zur Live-Übertragung, die bei uns auf Netflix am 12. Juli ab 02:00 zu sehen ist.